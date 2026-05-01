フィリーズは4月30日（日本時間5月1日）、本拠でのジャイアンツとのダブルヘッダーで2試合ともサヨナラ勝ちを収め、劇的勝利で3連勝を飾った。

ダブルヘッダー第1戦は1−2で迎えた9回1死一塁からストットの適時三塁打で同点に追いつくと、なおも2死三塁でクロフォードが遊撃最深部へゴロを放った。遊撃手・アダメスが逆シングルで捕球後、素早く一塁へ転送したが、全力疾走したクロフォードの足が先に一塁ベースに到達。適時内野安打となり、三塁走者が生還して劇的なサヨナラ勝ちを飾った。

第2戦は4−5の9回2死三塁からシュワバーが適時二塁打を放ち、土壇場で試合を振り出しに戻した。5−5のまま延長戦に入ると、10回1死三塁からボームが中犠飛を放ってサヨナラ勝ち。2試合続けて劇的勝利を飾り、ナインも本拠ファンもお祭り騒ぎとなった。

また、救援右腕のシュガートが2試合とも勝利投手となった。第1戦は9回2死一、三塁のピンチで登板しチャプマンを空振り三振。第2戦は延長10回に登板し1イニングを無失点だった。

大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者のX（旧ツイッター）によると、ダブルヘッダー2試合ともサヨナラ勝ちしたのは2004年5月28日のパイレーツ以来22年ぶり。球団では1998年7月24日以来、28年ぶりという。

また、ダブルヘッダー2試合とも勝利投手となったのは2013年8月9日のブライアン・デューシング以来、13年ぶり。球団では2002年9月21日のテリー・アダムズ以来、24年ぶり快挙という。

今季、成績不振にあえいでいるフィリーズは4月28日（同29日）にロブ・トムソン監督（62）を解任。ドジャースやマーリンズで監督経験があるドン・マッティングリー・ベンチコーチ（65）が暫定的に指揮を執り、ジャイアンツに3連勝と負けなしの好スタートを切った。