元NHKアナウンサーの中川安奈がバラエティ番組で披露した、自身の経歴とルーツを掛け合わせた独創的なVTR振りに、共演者も思わず唸った。

【映像】中川安奈が披露したNHK風のVTR振り（実際の様子）

お笑いコンビ・かまいたちが司会を務める『これ余談なんですけど・・・』は、世の中のトピックから派生する「余談」を掘り下げるトーク番組である。29日の最新回には、中川安奈や元官僚の岸博幸らがゲストとして登場し、現代の教育事情や独自の勉強法について持論を交わした。

番組内で、VTR振りを任される場面があった中川は「NHK風の振りと、プエルトリコ風の振りを考えてきたんです」と、自らのバックボーンを活かした二つのパターンを提案。これに対し、MC陣から「NHKのプエルトリコ支局風」という難易度の高いリクエストが飛ぶと、中川は即座にこれに応じた。

中川は、報道番組を彷彿とさせる落ち着いたトーンで「では、新しい情報が入ってきました。令和の学生の驚きの勉強法ということです」と切り出した。直後、一転して「では、Video muy interesante, por favor（とても興味深いビデオをご覧ください）」と、流暢なスペイン語を交えた独自の言い回しを披露し、鮮やかにVTRへと繋いでみせた。

この完成度のパフォーマンスに対し、かまいたちの山内健司は「素晴らしい！」と感嘆の声を上げ、スタジオは大きな笑いと拍手に包まれた。NHK出身というキャリアを最大限に活かしつつ、バラエティ的な瞬発力も見せた中川の姿に、出演者一同が唸る結果となった。