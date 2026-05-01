『藤井聡太棋聖と羽生善治九段の黄金カードが見たい』。日本中の将棋ファンが、歴史的偉業となる羽生九段の「タイトル100期」に期待を寄せる中、きょう5月1日、東京・将棋会館にて行われている第97期ヒューリック杯棋聖戦挑戦者決定戦の舞台に立つ服部慎一郎七段（26）は、間違いなく独特な空気感に包まれながら盤に向かっている。そんな後輩棋士に対し、同じく決勝トーナメントを戦った広瀬章人九段（39）から“アウェイのススメ”ともいえるエールが送られた。

【中継】羽生九段VS服部七段 注目の挑戦者決定戦（生中継中）

広瀬九段は、注目の大一番を前に「藤井さんと羽生さんの番勝負が見たいという声が強い中で、服部さんはやりにくいと思うが、そういう“アウェイ”も経験しておいた方がいい」と言及。世間が対戦相手の勝利を願うような、息苦しくも特異な盤外のプレッシャーを肌で感じることが、今後の糧になると語った。

この言葉には、広瀬九段自身の強烈な実体験が裏打ちされている。羽生九段との過去の対戦成績は、羽生九段の26勝、広瀬九段の17勝。王位戦七番勝負では2011年と15年の二度対戦し、いずれも羽生九段の厚い壁に跳ね返されてきた。しかし、2018年の竜王戦七番勝負。大観衆が「羽生タイトル100期達成」を待ち望むという“究極のアウェイ”の中で、広瀬九段はフルセットの死闘の末にシリーズを制し、見事に竜王位を奪取。歴史的偉業を真っ向から阻止してみせたのだ。

圧倒的なアウェイの中で盤面に集中し、結果を出すことの難しさと、それを乗り越えた先に得られるものの大きさを、広瀬九段は誰よりも知っている。「（羽生九段と服部七段は）公式戦での対局数も多くないので、どういう戦型になるか予想がつきにくい。どういう将棋になるかも含めて大注目したい」と純粋な盤上の勝負への期待も口にした。

日本中が注目するレジェンドとの大一番は、まさに本日決着の時を迎える。広瀬九段の言葉には、服部七段に対して『長い棋士人生を見据えた上で、この貴重なアウェイでの戦いを更なる飛躍の糧にしてほしい』という、先輩からの熱い想いが込められたものとなった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）