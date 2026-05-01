“Mリーグの女神”高宮まり、抜群ボディー披露 『近代麻雀』巻頭グラビア飾る
女流雀士でグラビアアイドルとしても活躍する高宮まりが、1日発売の『近代麻雀』2026年6月号の表紙および巻頭グラビアに登場した。“Mリーグの女神”とも称される人気プロが、誌面で存在感を放っている。
【写真】美脚スラリ！“Mリーグの女神”高宮まり
今号では、高宮の魅力を存分に引き出したグラビアを掲載。鍛え上げられたスタイルと洗練されたビジュアルで、麻雀ファンのみならず幅広い読者の注目を集める内容となっている。
付録として、有名麻雀プロたちが自身の運命を変えた1牌に迫る小冊子「人生を変えた一局」を収録。さらにDVDには「麻雀最強戦2025〜女流下剋上決戦〜」の3半荘をまるごと収め、対局の緊張感を余すところなく楽しめる構成となっている。
【写真】美脚スラリ！“Mリーグの女神”高宮まり
今号では、高宮の魅力を存分に引き出したグラビアを掲載。鍛え上げられたスタイルと洗練されたビジュアルで、麻雀ファンのみならず幅広い読者の注目を集める内容となっている。
付録として、有名麻雀プロたちが自身の運命を変えた1牌に迫る小冊子「人生を変えた一局」を収録。さらにDVDには「麻雀最強戦2025〜女流下剋上決戦〜」の3半荘をまるごと収め、対局の緊張感を余すところなく楽しめる構成となっている。