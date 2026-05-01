にんべん 初夏のかつぶしめし 「辛子明太子海苔のせ」

にんべんは、東京・日本橋の「日本橋だし場本店」で「辛子明太子海苔のせかつぶしめし」を発売した。気温が上がり始める時期にぴったりな味わいに仕上げた「かつぶしめし」を提供する。4月28日〜5月31日の期間限定で販売する。

本枯鰹節の上に食欲をそそるピリ辛の辛子明太子と香ばしい海苔をトッピングした。辛子明太子の程よい辛味と海苔の香りが本枯鰹節の旨みを引き立てる。税込み600円（テイクアウト価格）。午前11時から午後2時まで販売する。

食欲が落ちやすくなる時でも「食べたい」と思ってもらえる具材とのバランスを追求。本枯鰹節の風味を最大限に生かしつつ、辛子明太子の程よい刺激と香り豊かな海苔で食欲をそそる味わいに仕上げた。

特にこだわったのが香りの奥行き。トッピングの海苔には山形屋海苔店の海苔を使用した。磯の香り豊かな海苔と本枯鰹節が互いを引き立て合い、口に運んだ瞬間にふわりと広がる豊かな香りを楽しめる。

同社によると、一押しの楽しみ方は、50円で追加できるバターのトッピング。辛子明太子と本枯鰹節の塩味にバターの濃厚なコクが加わり、味わいが一気に深まるという。

ソース