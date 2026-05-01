女子中学生向けファッション誌「nicola」の専属モデルとして、13歳の末永ひなたと瑞島穂華の2名が新たに加入することが発表された。2人は5月1日発売の「nicola」7月号（新潮社）で誌面デビューする。

【写真】末永ひなた＆瑞島穂華の「nicola」2026年7月号初登場カット

末永ひなたは2012年6月18日生まれで埼玉県出身。2021年、小学3年生のときに「第10回ニコ☆プチモデルオーディション」で応募総数5370名のなかから史上最年少でグランプリを獲得し、女子小学生向けファッション誌「ニコ☆プチ」のモデルとして芸能活動をスタートした。これまでにピン表紙を含め表紙を11回経験し、クールな見た目やスタイルから想像がつかない変顔など、面白いことを好む素の一面にも注目が集まり、誌面では単独連載を持つなど読者から高い人気を獲得した。

瑞島穂華は2012年12月7日生まれの沖縄県出身。2026年1月期連続ドラマ『ラムネモンキー』では後半の物語の鍵を握る黒江恵子（青年期：水野美紀）役を演じ、話題を集めた。「ニコ☆プチ」では小学6年生から在籍期間わずか1年4カ月のあいだに表紙を2回飾るなど、ファッションセンスと美意識の高さで活躍してきた。

末永は今後の目標について「世界で活躍できるアーティストになりたいし、コスメブランドのモデルをすることも目標。憧れは事務所の先輩・有坂心花ちゃん（現ViVi専属モデル）」と語る。瑞島は「学生のうちに清涼飲料水のイメージモデルになって、朝ドラや学園ドラマや映画にたくさん出て、10代でアカデミー賞新人俳優賞を目指したい。ゆくゆくは沖縄を代表する役者になることが目標」と意気込みを述べた。

■コメント

末永ひなた：これから、新ニコラモデルとして活動させていただきます！末永ひなたです。ニコプチモデルになってから、次はニコラに進級したい！とずっと思っていたので、今回その夢が叶ってとても嬉しいです♪これから皆さんにオシャレの楽しさを届けられるように、またニコラモデルになれたからには期待に応えられるように私らしく頑張ります！！応援よろしくお願いします！

瑞島穂華：まずは、nicolaモデルになるという目標が達成できた事は、とても嬉しいです！今は、もうとにかくワクワクとドキドキが止まりません!!!!nicolaを通して、いろんなことに挑戦して、自分自身もっと成長していけるように全力で取り組んでいきたいと思いますので、たくさんの方々に見守っていただけたら嬉しいです。ニコ☆プチから読者層も変わっていく中で、nicolaを通じてファッションや美容の面白さを私なりに伝えられたり、影響を与えられるようなモデルになれるよう頑張ります。

（文=リアルサウンド ブック編集部）