竹内絢香による漫画『ロンドンバディーズ』の1巻がパイ インターナショナルより発売。刊行を記念して、コミックショートPVが公開されたほか、オリジナルのアクリルキーホルダーや図書カードが当たるキャンペーンも開始された。

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本作は、熱狂の60年代ロンドンを舞台に、正反対の相棒たちを描くビルドゥングス・ミステリ・ロマン。誰にも言えない秘密を抱えるクリスと、強引かつマイペースすぎる“探偵”キディが織りなす物語。

著者の竹内絢香は富山県生まれシンガポール在住の漫画家・イラストレーターで、代表作に『60s UK STYLE』（徳間書店）、『がんばらなくても死なない』『万年不調から抜けだすがんばらないご自愛』（KADOKAWA）などがある。

第1弾となるXプレゼント企画では、4月22日から5月7日までの期間、パイコミックス編集部公式X（@PIE_Comics）のフォローと対象投稿のリポストにより、抽選で14名にアクリルキーホルダーまたは図書カードがプレゼントされる。

第2弾は「ロンバディ新聞」のネットプリント配布。作中に登場する相棒たちのプロフィールが初公開されるほか、竹内による描き下ろし4コマ漫画やイラストも収録される。5月22日までの期間限定となっているため希望者は早めにチェック。

また第3弾として、コミックス第1巻のアナザーカバーver.と作品バナーver.の全2種のオリジナル壁紙が、パイコミックアートHPにて5月7日までの期間ダウンロード可能となる。

あわせて公開されたコミックショートPVは全3本で、順次公開予定。第1弾は「強引マイペース探偵＆ワケあり助手？！」、第2弾は「悩めるまじめな女性警官＆ミニを着こなす強気なブティック店員」、第3弾は「頭脳明晰な労働者階級出身の諜報員＆気品と愛嬌あふれるエリート諜報員」となっている。

（文=リアルサウンド ブック編集部）