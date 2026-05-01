仙台管区気象台発表

【画像】GWの全国の天気はどうなる？

東北地方では、発達する低気圧の影響により、西よりの非常に強い風が吹く見込みです。２日未明から夕方にかけて、西よりの暴風に警戒してください。また、東北太平洋側南部では、１日昼前から昼過ぎにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧が四国付近にあって、北東へ進んでいます。この低気圧は、発達しながら日本海を北東へ進み、２日朝にかけて東北地方を通過する見込みです。その後、低気圧は２日夜には千島近海に達するでしょう。

このため、東北地方では東よりのち西よりの風が強まり、２日未明から夕方にかけて、西よりの暴風となる見込みです。また、東北太平洋側南部では、１日昼前から昼過ぎにかけて、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

１日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北太平洋側南部 ３０ミリ

１日６時から２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北太平洋側南部 ８０ミリ



［風の予想］

１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北太平洋側北部海上 １８メートル （３０メートル）

東北太平洋側南部海上 １８メートル （３０メートル）

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北日本海側北部海上 ２０メートル （３０メートル）

東北日本海側北部陸上 １５メートル （３０メートル）

東北日本海側南部海上 ２０メートル （３０メートル）

東北日本海側南部陸上 １５メートル （３０メートル）

東北太平洋側北部海上 ２０メートル （３０メートル）

東北太平洋側北部陸上 １５メートル （３０メートル）

東北太平洋側南部海上 ２０メートル （３０メートル）

東北太平洋側南部陸上 １８メートル （３０メートル）



［防災事項］

東北地方では、２日未明から夕方にかけて、西よりの暴風による交通障害や建物への被害に警戒してください。また、東北太平洋側南部では、１日昼前から昼過ぎにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

■ゴールデンウィークの全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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