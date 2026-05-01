メルカントゥール

写真拡大

◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝枠順決定

　出走する３歳馬１２頭の枠順が５月１日、決定した。

　３戦２勝とまだ底を見せていないメルカントゥール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は８枠１１番に決まった。近３走〈２〉〈２〉《１》着と堅実で、切れ味鋭い末脚が光るシルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は４枠４番。サウジダービー５着から帰国後初戦のケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）は２枠２番でスタートする。確定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性、斤量、騎手の順）

　（１）サイモンゼスト　牡　５７　酒井　学

　（２）ケイアイアギト　牡　５７　鮫島　克駿

　

　（３）ガウラディスコ　牡　５７　松若　風馬

　（４）シルバーレシオ　牡　５７　岩田　望来

　（５）コロナドブリッジ　牡　５７　松山　弘平

　（６）ヴィエントデコラ　牡　５７　浜中　俊

　（７）ストロングエース　牡　５７　秋山　稔樹

　（８）シャローファースト　牡　５７　菱田　裕二

　（９）ソルチェリア　牡　５７　幸　英明

（１０）セイントエルモズ　牡　５７　吉村　誠之助

（１１）メルカントゥール　牡　５７　川田　将雅

（１２）デールエルバハリ　牝　５５　ミルコ・デムーロ