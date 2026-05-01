◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝枠順決定

出走する３歳馬１２頭の枠順が５月１日、決定した。

３戦２勝とまだ底を見せていないメルカントゥール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は８枠１１番に決まった。近３走〈２〉〈２〉《１》着と堅実で、切れ味鋭い末脚が光るシルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は４枠４番。サウジダービー５着から帰国後初戦のケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）は２枠２番でスタートする。確定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性、斤量、騎手の順）

（１）サイモンゼスト 牡 ５７ 酒井 学

（２）ケイアイアギト 牡 ５７ 鮫島 克駿

（３）ガウラディスコ 牡 ５７ 松若 風馬

（４）シルバーレシオ 牡 ５７ 岩田 望来

（５）コロナドブリッジ 牡 ５７ 松山 弘平

（６）ヴィエントデコラ 牡 ５７ 浜中 俊

（７）ストロングエース 牡 ５７ 秋山 稔樹

（８）シャローファースト 牡 ５７ 菱田 裕二

（９）ソルチェリア 牡 ５７ 幸 英明

（１０）セイントエルモズ 牡 ５７ 吉村 誠之助

（１１）メルカントゥール 牡 ５７ 川田 将雅

（１２）デールエルバハリ 牝 ５５ ミルコ・デムーロ