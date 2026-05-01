【信濃 寝待の銀輿Ver.】 2027年1月 発売予定 価格 通常版：30,360円 LEDアクリル展示ケース付きスペシャル版：38,500円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「信濃 寝待の銀輿Ver.」を2027年1月に発売する。価格は30,360円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜に所属する空母「信濃」の着せ替え「寝待の銀輿」の姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

しなやかに流れるロングヘアは身体のラインに沿って美しく垂れ、衣装にはパール調の塗装表現を採用しており、艶やかなエナメル質感のハイソックスが、すらりとした脚線美を際立たせ、魅力あふれるプロポーションを余すところなく表現している。

お腹の大胆なカットアウトデザインも見どころのひとつで、生地の繊細なシワ造形や、ほのかに透ける柔らかな肌のニュアンスまで丁寧に再現されているほか、背後に広がる九本のふんわりとした尾も相まって、可憐さと妖艶さを兼ね備えた仕上がりとなっている。

さらに、付属の差し替え表情パーツ「興奮顔」により、好みに応じたスタイルで、信濃の多彩な魅力を堪能することができる。

また本製品を展示するのに適したLEDアクリル展示ケースが付属したスペシャル版も発売する。価格は38,500円。

「信濃 寝待の銀輿Ver.」

差し替え表情パーツ「興奮顔」

購入特典「アクリルスタンド」

「信濃 寝待の銀輿Ver. LEDアクリル展示ケース付きスペシャル版」

仕様：塗装済み完成品 スケール1/7スケール サイズ：全高 約250mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体＜特典＞アクリルスタンド仕様：塗装済み完成品 スケール1/7スケール サイズ本体：全高 約250mm（台座含む）展示ケース（外寸）：W 300mm × D 300mm × H 340mm展示ケース（内寸）：W 290mm × D 290mm × H 300mm 素材：PVC、ABS その他仕様証明：上部/床（白）※USB/Type-C給電 セット内容フィギュア本体LEDアクリル展示ケース＜特典＞アクリルスタンド

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※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。