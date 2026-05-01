名古屋市は、5月分の市バスの軽油を1リットルあたり約140円で契約しました。前の月より下がったものの、イラン情勢の影響で高値が続いています。

【写真を見る】市バスの軽油 5月分は1リットル約140円で契約 4月分より下がるも高値続く イラン情勢前は1リットル約100円… 名古屋

市バス用の軽油は3か月に一度入札で調達しますが、ことし4月からの3か月分は入札が成立せず、4月分は1リットルあたり199円で特定の業者と随意契約しました。

イラン情勢前は約100円だったのに…

5月分は、約1300キロリットルを、1リットルあたり139.8円で随意契約。

イラン情勢が悪化する前に契約したことし1月からの3か月分は、1リットルあたり約100円で、5月分は前の月よりは下がったものの引き続き高値が続いています。

「まとまった量を調達するのが難しくなっている」

名古屋市交通局によりますと、令和以降では4年前にロシアによるウクライナ侵攻の影響で127円台での取引がありましたが、130円を超えたのは今回が初めてということです。

6月以降は入札を実施する予定ですが「まとまった量を調達するのが難しくなっており、引き続き市場の動向を注視していきたい」と話しています。