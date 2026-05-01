【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は４月３０日、北朝鮮の核・ミサイル開発を巡る会合を開いた。

日本や米国、韓国などは、北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイル発射を非難し、国連制裁の履行を徹底するよう求めた。北朝鮮は反発し、中国とロシアも日米韓の軍事協力が緊張を高めていると主張した。

英国の民間調査団体「オープン・ソース・センター」のジェームズ・バーン最高経営責任者は、北朝鮮の港で昨年１１月以降、少なくとも貨物船５隻が石炭や鉄鉱石を積み出したと指摘し、「制裁違反の継続的なパターンで、核・ミサイル開発を支えている」と述べた。国連のローズマリー・ディカルロ事務次長は、寧辺（ヨンビョン）の核施設で核物質の生産能力が「深刻に増大している」と警告した。

日本の山崎和之国連大使は、北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射について、核兵器などを搭載するミサイル技術を高めるものだと指摘し、「国際的な不拡散体制への重大な脅威だ」と非難。米国代表も、鉄鉱石などの輸出収入が北朝鮮の違法な核・弾道ミサイル計画を支えているとして、関係船舶の制裁指定を提案する考えを示した。

これに対し、北朝鮮の金星（キムソン）国連大使は、安保理決議は自国の自衛権を否定すると反発し、「我々は決議を認めず、拘束されない」として核・ミサイル開発を継続する考えを示した。また、中露は日米韓の共同軍事演習や米国の「拡大抑止」強化が緊張を高めていると主張した。