そら豆をカリッと食べるだけでも十分おいしいのに、そこへブラックペッパーまで振ってしまうとは。これはもう、仕事終わりの一杯が頭をよぎっても仕方ありません。カルビーの「miino（ミーノ）」シリーズから、「miino そら豆 ブラックペッパー味」が5月11日に登場します。

発売はまず全国のコンビニエンスストアで先行スタート。コンビニエンスストア以外の店舗では、5月25日から期間限定で販売されます。

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「miino」は、豆本来のおいしさを手軽に楽しめるシリーズとして展開されています。近年は、たんぱく質や食物繊維などを含む素材として豆への注目が高まっており、豆由来のスナック市場も成長を続けています。

今回発売される「miino そら豆 ブラックペッパー味」は、まるごと素揚げしたそら豆に、ブラックペッパーの香りを合わせた商品。一口目にはブラックペッパーの風味が広がり、後味にはそら豆の自然な味わいが感じられるとのことです。

しっかりとした味付けながら、素材本来のおいしさを引き立て、最後まで飽きのこない味わいに仕上げたそう。おやつとして食べるか、おつまみとして迎え入れるか。そこはもう、食べる人のその日の気分に委ねられそうです。

同商品は昨年実施されたテスト販売で好評だったことを受け、今回、全国での期間限定発売が決定しました。また、ロカボ認証を受けた商品でもあり、糖質量に配慮している点も特徴です。

パッケージは黒を基調としたデザインで、従来の「しお味」とは異なる世界観を表現。一目でブラックペッパー味と分かる、存在感のある見た目になっています。

内容量は25gで、価格はオープン。想定価格は税込み180円前後です。なお、実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合があるほか、店舗によっては取り扱いがない場合や、売り切れで販売終了となる場合があります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050102.html