新潟地方気象台は１日午前10時10分、佐渡に「暴風警報」を、午前午前10時57分に、下越に「暴風警報」を発表しました。



下越では１日昼過ぎまで、佐渡では１日夕方から２日明け方まで、暴風に警戒してください。



新潟県では１日昼過ぎから２日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうが降る、急な強い雨に注意が必要です。



気象台によりますと前線を伴った低気圧が、発達しながら日本海を北東へ進む見込みで、北陸地方の上空約５５００メートルには、氷点下１８℃以下の寒気が流れ込む見込みのため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達するでしょう。





佐渡の陸上や海上では非常に強い風が吹く見込みです。低気圧が予想より発達した場合には、下越の陸上でも暴風警報を発表する可能性があります。◆風の予想１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １８メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １５メートル （３０メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １５メートル （３０メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １８メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １３メートル （２５メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １３メートル （２５メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 ２２メートル （３５メートル）佐渡 海上 ２２メートル （３５メートル）ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。（1日午前11時更新）