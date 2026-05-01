【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を当ててみよう！ ヒントは冬の華やかな行事
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、現代生活に欠かせない通信端末の略称、チームスポーツでのボールの受け渡し、そして世界中で親しまれる冬の大きな行事という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
□□ほ
ぱ□□わし
くり□□す
ヒント：サッカーなどの球技で、味方同士が次々とボールを渡してつないでいくことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すま」を入れると、次のようになります。
すまほ（スマホ）
ぱすまわし（パス回し）
くりすます（クリスマス）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、現代の必需品、チームプレーに欠かせない動き、そして季節を象徴する祝祭という、異なる文脈から言葉を組み合わせました。ひらがなの「すま」という共通の音が、略称や複合語、外来語の中でそれぞれ重要な響きを担っています。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、現代生活に欠かせない通信端末の略称、チームスポーツでのボールの受け渡し、そして世界中で親しまれる冬の大きな行事という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ぱ□□わし
くり□□す
ヒント：サッカーなどの球技で、味方同士が次々とボールを渡してつないでいくことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：すま正解は「すま」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すま」を入れると、次のようになります。
すまほ（スマホ）
ぱすまわし（パス回し）
くりすます（クリスマス）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、現代の必需品、チームプレーに欠かせない動き、そして季節を象徴する祝祭という、異なる文脈から言葉を組み合わせました。ひらがなの「すま」という共通の音が、略称や複合語、外来語の中でそれぞれ重要な響きを担っています。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)