「驚きすぎて」マヂラブ村上、男女双子の誕生を報告「自分まだまだっす！子のためにももっと頑張ります」
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上さんは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。男女双子が誕生したことを報告しました。
【画像】子ども誕生の報告
ファンからは「おめでとうございます！驚きすぎて早朝から声出ました 村上.........健志..........？」「おめでとうございます！ちなみに健志って誰??」「ネットニュースだけ見た時は嘘かと思いましたが、ラジオきいて、いくらさんの投稿で本当だと確信しました おめでとうございます！！！」などの声が寄せられています。新たな家族の誕生を喜ぶ声が多数集まりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【画像】子ども誕生の報告
「おめでとうございます！」村上さんは「自分まだまだっす！子のためにももっと頑張ります」とつづり、双子誕生を報じるXまとめのスクリーンショットを1枚載せています。4月30日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0』で、村上さんが相方の野田クリスタルさんに男女双子の誕生を報告したとのことです。
相方・野田クリスタルさんも祝福同日、相方の野田クリスタルさんも自身のXを更新し、「村上健志さんおめでとうございます！」と祝福のポストを寄せています。2人のほほ笑ましいやりとりに、ファンからも温かいコメントが集まっています。村上さんのこれからの活躍にも期待が高まります。
(文:橋酒 瑛麗瑠)