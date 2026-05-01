ヒュンメルが髭を剃って最初のスタメンで4打数3安打3打点と躍動

■DeNA 6ー2 中日（30日・バンテリンドーム）

DeNAのクーパー・ヒュンメル外野手が、4月30日にバンテリンドームで行われた中日戦で2号ソロ含む4打数3安打3打点と躍動した。その姿は髭をサッパリと剃り落としており、ファンも「別人じゃん」「誰？」「ハリウッド俳優の方とかですか？」と驚いている。

「6番・左翼」で先発出場したヒュンメルは、3回2死の第1打席にマラーのチェンジアップを捉える先制の左越えソロ。2-2の7回1死一、二塁からは、代わったばかりのメヒアのカーブを捉えて勝ち越しの2点適時打を放ってガッツポーズした。

バットでの躍動と同じくらい話題となったのが、髭を剃り落として“イメチェン”した顔だ。前日29日は代打だったが、髭を剃って始めてのスタメン出場で、塁上ではシェーブセレブレーションを連発した。

「DAZN」公式X（旧ツイッター）は適時打の映像を公開。SNS上では「ヒゲない方がカッコイイ」「カワイイ感じになった」「どっちも好きだぁ……ヒュン髭有り無しで2人になれそ？」「ナイスイケメン」「髭剃って覚醒したヒュンメルまじ最高」「来てくれて本当にありがとうございます」「ヒュンメルがヒゲ剃って別人のよう」などと盛り上がっていた。（Full-Count編集部）