ILLITが4月30日、4枚目ミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI」をリリースした。

発表前から世界中で注目されていた。Spotifyの「カウントダウンチャート・グローバル」（4月29日付）で6位にランキングしていた。このチャートは、世界中の利用者がアルバムやシングルのリリース情報をいち早く受け取るために通知を申し込む、事前保存件数のトップ10を決める指標。

ILLITはリリース前に、所属事務所BELIFT LAB（ビリーフラボ）を通じてQ＆Aを公開。MINJU（ミンジュ、21）は「GLLIT（グリット、公式ファン名）に新しい姿を見せようと思うだけで、すでに胸が高鳴ります。みなさんが今まで見たことのない新鮮なステージをお届けするために、一生懸命準備しました」とPRした。？

WONHEE（ウォンヒ、18）はアルバム名「MAMIHLAPINATAPAI」について「南米のYaghan（ヤガン族）の言語です。互いに望んでいるが、誰も先に動かない駆け引きの瞬間を指す表現です。初デート後に感じるときめきと緊張感、その間の微妙な感情を表す言葉として使われました」などと語った。。

タイトル曲「It's Me」についてYUNAH（ユナ、22）は「導入部からワクワクして、みんなでヘッドバンギングしながらリズムに乗りました。聞けば聞くほど中毒性がありました」。MOKA（モカ、21）は「まったく予想していなかったテクノジャンルで、斬新でした」

IROHA（イロハ、18）は「聴いた瞬間に自然と体が動く曲ですから、ぜひ一緒に楽しんでください」と呼びかけた。