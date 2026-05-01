お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が３０日にＳＮＳを更新。人気アイドルのライブに訪れた様子を公開した。

自身のインスタグラムに「ＴＷＩＣＥ ＜ＴＨＩＳ ＩＳ ＦＯＲ＞ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ＩＮ ＪＡＰＡＮ追加公演＠ＭＵＦＧ ＳＴＡＤＩＵＭ（国立競技場）最高でした！！！」と書き出すと、「ライブ観ながら、思いっきり声出して、踊って、何度も何度も幸せだなぁって思えて、胸いっぱいでした。９人揃って、９人のエナジーで国立競技場に連れてきてくれて、こんなにも楽しい思いをさせてくれて！！大好きすぎるよ！！！ＴＷＩＣＥのことが！！！！！！」とＴＷＩＣＥへの愛をつづった。最後に「いつもモチベーションもくれるから頑張っていけるんだ ９人みたいに素敵な人でいられるように。ありがとうだよ！！！」と記し投稿を締めた。

この投稿には「ほんとにＴＷＩＣＥ楽しんでてすごい！」「私も参戦して本当に幸せすぎましたー！！そのｔｗｉｃｅを好きにさせてくれた春菜さんの事も大好きだーーー」「推し活最高ー」などのコメントが寄せられている。