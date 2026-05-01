犯罪者は本当に本人に原因があると考えていいのか？【社会心理学】

ステレオタイプや偏見はどのようにして生まれてしまうのか？

自己奉仕的バイアス、因果スキーマ

他者の行動原因を考える際、基本的な帰属のエラーによって内的なものを原因とする傾向が強いですが、自分自身の行動の原因を考える場合は、どうなるのでしょうか？ ケリーによれば、人は物事が成功した場合は内的なものが原因と考え、失敗した場合は外的なものが原因と考えると語りました。

例えば、料理に挑戦し、成功した場合は自分の腕のおかげであると考え、失敗した場合は「周囲がうるさかった」など、自分以外の存在のせいであると考えるのです。こういった自分に対して、都合のいい考えをもつことを「自己奉仕的バイアス」と言います。自分には甘く、人には厳しいという人は、 自己奉仕的バイアスが強いということになるのです。

また、ケリーは人が偏った憶測をする要因についても解説しています。ひとつ目は「因果スキーマ（因果関係の知識）」。他者の行動を推測する際、その人の内面や行動時の状況といった情報が不足していても、自分の知識や経験から勝手に原因を考えてしまうというものです。ふたつ目は「割引原理」。他者の行動に対して何らかの利益が発生すると感じた場合は、その利益が行動の原因と考え、その人の内面（優しさなど）を考慮しなくなる傾向があります

３つ目は「割増原理」。他者の行動に対して、行動した本人の利益になる要因がないと感じた場合は、その人の内面を見ようとする傾向が強くなるのです。割引原理と割増原理に関しては、同じシチュエーションでも推測する人によって答えが変わります。しかし、たとえそれがいい解釈だとしても偏った憶測であることに変わりありません。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也