『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が4月24日に放送され、猿がバナナの皮を何回で剥くのかを検証する様子が描かれた。

【映像】50匹以上の猿に検証する様子

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。「猿はバナナの皮を３回でむく？」は、大阪府の女性（53）から寄せられた次のような依頼だ。

『ある日、私がバナナを食べていたら、娘が猿はバナナの皮を3回で剥くらしいよと教えてくれました。ちなみに人間は4回だそうです。ほんまかいな？と思い猿の動画を見たら、本当に3回剥いて食べていました。他の猿も3回なのか気になって仕方がありません。猿の気持ちがわかる探偵さん、ぜひ検証お願いします』

この依頼を受け、間寛平探偵が調査を開始した。依頼内容を全く聞かされていない“猿の気持ちが分かる”間探偵は、依頼者に会うといきなり「バナナ食べてください」と要求される。言われるがままにバナナを剥いてみると、見事に4回かけて剥き、自身が“人間”であることを証明した。

動物ハンターに見解を聞くと、「一見丸く見えてもバナナは四角形の形になっているので、人間は剥きやすいよう線に沿って4回で剥く」とのこと。一方で猿については、「他の猿に取られるかもしれないためすぐに食べないといけない。知能の問題もあり筋などは気にしないため、2回や3回になるのではないか」と推測した。

そこで、依頼者と間探偵は約300匹の猿が生息するという香川県小豆島の「お猿の国」へ向かい、検証を開始した。猿たちに好物のバナナを与えて観察してみるが、探偵からバナナを奪い取った猿は皮も剥かずにガブリとかぶりつくなど、野生ならではの荒々しい食べ方を披露。その後も様々な剥き方をする猿がいたものの、最終的に54匹中33匹は「3回」で剥くことが判明し、依頼者の疑問はスッキリと解決した。

しかし検証中、バナナの皮を回収する間探偵が、猿に対して「どけどけどけ！」と異様に喧嘩腰だったことが発覚。VTR明けのスタジオで「なんであんな喧嘩腰やったんですか？」とツッコまれた間探偵は、「なんか睨んできたから」と動物相手にマジギレしていた大人気ない理由を明かした。