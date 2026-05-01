吉岡里帆＆今田美桜、どしゃぶりの屋外イベントも笑顔で登場 5億円を前に驚き「新しい見せ方！」
俳優の吉岡里帆、今田美桜が1日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」発売記念イベントに登場した。肌寒い気温で、どしゃぶりの中で行われたイベントだったが、2人は「雨の中ありがとうございます」と笑顔で登場して会場を和ませた。
【写真】5億円！お札の前で笑顔をみせる吉岡里帆＆今田美桜
CM共演7年目となる2人。今回は「日常の小さな幸せ」をテーマにした新CMで、吉岡が先輩役、今田が後輩役という新たな役どころで出演。吉岡は「ほっこり感があって、あたたかい気持ちになれるCMになっているのでお気に入りです」と言い、今田も「誰かとこうやってワクワクしながら買いに行きたいなと思うCMで見ていて楽しくなります」とほほ笑んだ。
宝くじの魅力を聞かれると、「当たったら最高ですけど、当たったらどうする？みたいな話をしたり、一人でホクホクしながら長く楽しめるのが宝くじのいいところ」と語る吉岡。今田も「こうやって売り場の前で待っている時間だったり、宝くじを眺めている時間だったり、そんな時間の楽しみ方ができるなと思います」と共感した。
今回の「ドリームジャンボ宝くじ」の1等・前後賞合わせて5億円ということにちなみ、5億円のボリュームのオブジェをアンベール。おなじみとなったこの催しだが、今回は札束が“5”の形になっており、2人は「新しい見せ方！」「変わってる！」と驚き。吉岡は「5億円を使って“5”を作ってるのは初めて見ました。圧巻です！年末とかどうなっちゃうんだろう（笑）」と笑みを浮かべていた。
「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）および「ドリームジャンボミニ」（第1107回全国自治宝くじ）は、きょう1日〜30日に全国で発売される。
【写真】5億円！お札の前で笑顔をみせる吉岡里帆＆今田美桜
CM共演7年目となる2人。今回は「日常の小さな幸せ」をテーマにした新CMで、吉岡が先輩役、今田が後輩役という新たな役どころで出演。吉岡は「ほっこり感があって、あたたかい気持ちになれるCMになっているのでお気に入りです」と言い、今田も「誰かとこうやってワクワクしながら買いに行きたいなと思うCMで見ていて楽しくなります」とほほ笑んだ。
今回の「ドリームジャンボ宝くじ」の1等・前後賞合わせて5億円ということにちなみ、5億円のボリュームのオブジェをアンベール。おなじみとなったこの催しだが、今回は札束が“5”の形になっており、2人は「新しい見せ方！」「変わってる！」と驚き。吉岡は「5億円を使って“5”を作ってるのは初めて見ました。圧巻です！年末とかどうなっちゃうんだろう（笑）」と笑みを浮かべていた。
「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）および「ドリームジャンボミニ」（第1107回全国自治宝くじ）は、きょう1日〜30日に全国で発売される。