お笑い芸人の木村祐一（63）が、30日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。フリーアナウンサー内田恭子と結婚した自身の元マネジャーについて語った。

この日はタレント中山秀征とトークした。

二人は00年代に放送された日本テレビ系「ラジカるッ」で共演。番組開始前に別番組で共演の機会があったといい、中山は「せっかく会う機会があったので。『実はこの秋始まるんですけど、よろしくお願いします』って言ったんです」と振り返った。木村はオファーを知らず「え？え？って。聞いてなかったから。そうなんですか？ってなって。そしたらヒデさんが『あ！フライングしちゃったかな』みたいな」と行き違いがあったという。

木村によると「その企画を預かってたのが、内田恭子、ウッチーの旦那」と説明。自身の元マネジャーで、当時内田と交際関係にあり「海外旅行行っとったんです。その時。ハワイかなんかウッチーと行っとんすよ」と苦笑した。

元マネジャーはダウンタウン浜田雅功も担当しており「あいつすごいですよ。ウッチーと付き合うてるの内緒やったでしょ？当然。浜田さんのマネジャーやってて、（内田が出演していた）『すぽると』の頃に付き合うてるわけですよ」と回想。「浜田さんのマネジャーやりながらウッチーを遠いところまで送ってまた戻ってきて、浜田さんのフォローしてみたいなことやってて。で、晴れて結婚することになるんですけど」とバイタリティーに驚いた。

また「婚前旅行がフランスですわ。フランスのどこで待ち合わせすんねん？って。一緒の飛行機乗れませんから。空港で見つかったら、誰に撮られるか分からへんから」と旅行も厳戒態勢。「『シャルル・ド・ゴール出てちょっと行ったところで待ち合わせした』って言うんです。なんやそれ。シャルル・ド・ゴール出てちょっと行ったところって、どっちにや！みたいな。たばこ屋でもあんのかみたいな」とツッコミを入れつつ、元マネジャーについては「優秀な。今、重役かなんかみたいなことですけどね」と語っていた。