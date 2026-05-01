シーユーシー<9158.T>はストップ安。約３カ月ぶりに上場来安値を更新した。４月３０日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を６４６億円（前期比１８．９％増）、営業利益を３８億円（同３４．３％減）と発表。最高益だった前期から一転減益となる見通しを示しており、これを嫌気した売りが膨らんでいる。



ホスピス型住宅や有料老人ホームなど既存施設の事業拡大で増収を確保。一方、採用費などの先行投資、施設の新規開設に伴う初期費用などが利益面で重荷となる見通し。配当予想は無配継続とした。なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が５４３億５３００万円（前の期比１５．５％増）、営業利益が５７億８３００万円（同８．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS