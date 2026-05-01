トレイダーズホールディングス<8704.T>が急反発し、年初来高値を更新した。同社は４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期通期の業績・配当予想を開示した。今期の営業収益は前期比１８．８％増の１５７億円、最終利益は同１３．１％増の４８億円を見込む。過去最高益を２期ぶりに更新する計画。年間配当予想は同５円増配の４５円とした。前期の業績が計画に対して上振れして着地したことも相まって、評価されたようだ。



今期の預かり資産の目標は前期比１６８億円増加の１５００億円とする。配当方針も変更し、連結純資産配当率（ＤＯＥ）の目安を引き上げた。２６年３月期の営業収益は同１．６％減の１３２億１８００万円、最終利益は同６．７％減の４２億４４００万円だった。第４四半期（１～３月）において預かり資産や顧客建玉、有効証拠金が積み上がるなか、ボラティリティの高い相場環境となったことを背景に取引が拡大し、想定を上回る水準となった。



出所：MINKABU PRESS