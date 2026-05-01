１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円０８銭前後と前日の午後５時時点に比べ３円０５銭程度のドル安・円高で推移している。



４月３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円５９銭前後と前日に比べ３円８０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。為替介入とみられる円買い・ドル売りで一時１５５円５７銭まで急落し、その後は下げ渋ったものの戻りは限定的だった。



ただ、トランプ米大統領が３０日にイランの港湾に対する海上封鎖を維持する方針を示し、この日の時間外取引で米原油先物が強含みで推移するなど、ドル高・円安要因は残ったまま。急激に円高・ドル安が進んだ反動もあり、この日の東京市場では１５７円３０銭まで値を戻す場面があった。なお、三村淳財務官は日本当局が為替市場に介入したとの見方が出ていることに関して「コメントするつもりはない」と述べたうえで、投機的な動きがみられるとの見方に変わりないとの見解を示したことが伝えられている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円２５銭前後と同２円８０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS