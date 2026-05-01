2月に新潟市西蒲区の国道で男性を引きずったまま車を走らせたとして殺人未遂の疑いで逮捕された会社員の男(43)について、新潟区検は罪名を暴行罪に切り替えて略式起訴しました。



燕市に住む会社員の男(43)は、2月、新潟市西蒲区の国道で40代の男性が車体につかまっているのを認識しながら、約170mにわたって車を走らせ男性を振り落とそうとした疑いで逮捕されました。男は殺人未遂の疑いで逮捕されましたが、新潟区検は罪名を暴行罪に切り替え、4月15日付で男を略式起訴しました。



罪名変更の理由について、新潟区検は「事件の経緯や態様を捜査により明らかにして暴行罪で処理をした」としています。男は、4月21日付で罰金10万円の略式命令を受けました。