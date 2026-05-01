モデルでタレントのアンミカ（54）が1日までに自身のインスタグラムを更新。レアな髪形で番組出演を報告した。

「テレビ朝日【歌うランキングSHOW】にて、尊敬するデーモン閣下と、昨年に引き続きMCを務めさせて頂きましたよ」と報告したアンミカ。「昭和の名曲は、懐かしい思い出の引き出しが開くとともに、“時代を超えて心を震わせる力”があると改めて感じた夜でした」とつづって衣装姿をアップした。

「素晴らしい実力派アーティストの皆さんが、それぞれの色で名曲に新しい命を吹き込まれているのを間近に毎回拝見させて頂き、ご一緒させて頂けることが有難く幸せすぎます」として共演歌手との2ショットも披露」「当時の懐かしい貴重な映像を見ることができるのも、この番組の楽しみ。

ドラマや豪華な音楽番組で、当時のフィルムの雰囲気、生バンドやファンの歓声、全てが当時の熱気を感じられるのです」と添えた。

ファンからは「一瞬、アンミカさんが 昔の楠田枝里子に似ててビックリしました」「髪型はセットですか？ばっさり切られたのですか？」「とても美しいです」「まさにクレオパトラ」「楠田枝里子さんかと思って三度見しました」と反応が寄せられた。