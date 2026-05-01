サッカー欧州カンファレンスリーグ

サッカー欧州カンファレンスリーグ（ECL）の準決勝第1戦が4月30日（日本時間5月1日）に行われ、クリスタル・パレス（イングランド）の日本代表MF鎌田大地がシャフタール（ウクライナ）戦で1ゴール1アシストと活躍し、3-1の勝利に貢献した。日本ファンからは後半に決めた勝ち越しボレー弾だけでなく、直後の光景にも熱い視線が注がれていた。

ここぞで躍動した。クラブ史上初のタイトルが懸かる重要な舞台。1-1で迎えた後半13分だった。ゴール前へ放り込まれたロングスローのこぼれ球に反応。ワンバウンドしたボールを左足のハーフボレーで叩くと、ゴールネットへ。勝ち越し弾が決まるとコーナーフラッグ付近まで駆け抜け“膝スラ”パフォーマンスで歓喜を表現。味方もその後に続いていた。

普段は感情を表に出さないタイプの鎌田。勝利を手繰り寄せる殊勲のゴールには歓喜が爆発した。得点からおよそ5秒後の光景がネット上で話題に。日本ファンから「膝スラの一体感気持ち良い」「鎌田の膝スラ珍しくない!?」「一緒に膝スラしててかわいい」「笑顔で横並び膝スラかわいい」「プレミア所属の日本人はみんな膝スラ上手いんか？w」「一緒にシンクロして膝スラするとこがオモロい」との声が上がっていた。

後半39分にはカウンターからFWラーセンの得点をお膳立てするスルーパスでアシストを記録。チームの勝利に大きく貢献した。準決勝第2戦は7日（日本時間8日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）