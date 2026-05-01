痩せやすく太りにくい体質になる為に重要な「アルブミン値」とは？【内臓脂肪の話】

痩せやすく太りにくい体質になる為に重要な「アルブミン値」とは

アルブミン値で健康状態を見定める

筋肉はエネルギーを多く消費する器官です。呼吸をする、心臓を動かすなど、生命の維持に必要となるエネルギー量（基礎代謝量）のうち、筋肉が３～４割を消費するとされています。筋肉には脂肪をエネルギーに変えて消費する機能もあるため、筋肉量が増えれば痩せやすく太りにくい体質になります。

筋肉を増やすためには、筋力トレーニングなどの運動に加え、筋肉のもととなるたんぱく質を十分にとることも大切です。たんぱく質が十分に足りているかは、「アルブミン」の数値が目安になります。

血液中に含まれるアルブミンは、たんぱく質の一種。主に人間の体内でアミノ酸を体中の組織に運ぶ役割を担っており、アルブミン量が十分にあれば筋肉を維持することができるとされています。理想の値は５.０～５.３ｇ／㎗で、４.４ｇ／㎗以上あれば筋肉が増えはじめます。また、アルブミン値が高いほど健康で、長生きであることもわかっています。一方、３.６ｇ／㎗以下だと体の機能が衰弱するといわれています。

アルブミン値を見れば、たんぱく質の摂取量が足りているかに加え、健康状態もわかります。内科や消化器内科、糖尿病内科などがある医療機関、人間ドッグの血液検査で調べることができるので、気になる方は受けてみてはいかがでしょうか。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話』著/栗原毅