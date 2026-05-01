自然と主導権が自分に移ってくる！確実に会話で主導権を握ることができる方法とは？【ヤバい心理学】

自然と主導権が自分に移ってくる！確実に会話で主導権を握ることができる方法

難しい質問と光の当たる方向がポイント

誰かと話をしていて、自分の思った方向に話を進めようとする場合、会話での主導権を握るのが確実な手法です。ただし、話が上手な人の場合、なんとかして主導権を取ろうとしてくることがあります。そんなときに有効なのが、相手がすぐに答えられないような難問を問いかけることです。

「◯◯については、どう考えてますか？」や「根拠となるデータはなんでしょうか？」といった質問を投げかけ、即答できないようであれば相手はかなり自信を失います。そうなるとその人物は積極的に発言はしなくなり、自然と主導権はこちらに移ってくるのです。

話をしているときには、なにか違った視点での質問ができないか、視野を広げた見方ではどうだろうと頭を回転させ考えてみてください。もうひとつ、自分が主導権を取るのに有効なのは環境です。

部屋の中で光が自分の背中から当たるようにすると、主導権を握りやすくなるのです。これは、眩しさを感じると人は目が疲れ、受動的になるという心理を利用したもの。窓のある部屋であれば、それに背を向けるようにして座ってみてください。自分に有利な話を進めることができるようになります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい心理学』