将棋の羽生善治九段が３年ぶりのタイトル戦出場をかける第９７期棋聖戦挑戦者決定戦が１日、東京・渋谷区の将棋会館で始まった。振り駒の結果、羽生の先手となった。

羽生はプロ入り４年目の１９８９年、第２期竜王戦で島朗九段に勝利。１９歳で初タイトルを手にすると、２５歳で将棋界初となる七大タイトル（竜王、名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）の全てを獲得する七冠を達成した。２０１７年には７棋戦全てで永世称号（永世竜王、十九世名人、永世王位、永世王座、永世棋聖、永世棋王、永世王将）を獲得。これまでのタイトル戦登場回数は１３８回、獲得数は９９回と、引退棋士も含めトップだ。

長く将棋界のトップを走り続けた羽生だが、最後のタイトル戦出場は２３年１月に開幕した王将戦。藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に２勝４敗で敗れた。その後は６月から（２５年５月まで）日本将棋連盟の会長を務め、盤外の業務に追われた。将棋の成績は２５年３月には順位戦Ｂ級１組から降級が決まるなど、苦しい状況が続いていた。

会長退任後の２５年９月に王座戦挑戦者決定戦に出場。伊藤匠二冠＝叡王、王座＝相手に惜しくも敗れたが、以来調子を戻し、３月から公式戦負けなしの１０連勝中。タイトル挑戦となれば、再び藤井聡太棋聖＝竜王、名人、王位、棋王、王将＝が待ち受ける。羽生は５５歳。大山康晴十五世名人が６６歳でタイトル戦に挑戦した過去はあるが、８大タイトルいずれも２３歳が獲得する今の将棋界では大きな挑戦になるだろう。

この日の対局相手は、タイトル戦初挑戦をかける服部慎一郎七段。対戦成績は羽生の３勝１敗だ。