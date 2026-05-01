将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を争う第97期ヒューリック杯棋聖戦挑戦者決定戦、羽生善治九段（55）対 服部慎一郎七段（26）の対局が5月1日、東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」で開始された。羽生九段がタイトル獲得通算100期への挑戦権獲得なるか、服部七段が自身初となるタイトル挑戦を決めるか、大注目の一戦から目が離せない。

【中継】羽生九段VS服部七段 大注目の挑戦者決定戦（生中継中）

羽生九段は棋聖通算16期で永世資格保持者のレジェンド。2008年から2017年で達成した10連覇は、棋聖戦で最長記録となっている。今期は決勝トーナメントからの出場で、阿久津主税八段（43）、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）、広瀬章人九段（39）に勝利し挑戦者決定戦進出を決めた。

現在の通算タイトル獲得数は歴代1位の99期。これまでに100期獲得をかけた番勝負への登場は5回あったものの、大台到達とはならなかった。挑戦権獲得から勢いそのままに王者・藤井棋聖を破り、夢のタイトル100期達成なるか、ファンの期待は膨らむばかりだ。

一方、服部七段は二次予選を勝ち抜き決勝トーナメントに進出。西田拓也六段（34）、八代弥八段（32）、高見泰地七段（32）を破り決勝戦に辿り着いた。本局に勝利した場合、自身初のタイトル挑戦が決まる。

歴史的偉業への一歩か、新時代の幕開けか、将棋ファンの熱い視線が注がれる。持ち時間は各4時間、振り駒の結果で先手番は羽生九段に決定した。

（ABEMA／将棋チャンネルより）