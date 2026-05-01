「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ最終日、4月30日の第1試合でBEAST Xから、今期「覚醒」の時を迎えた中田花奈（連盟）が先発出場。自信に支えられたオーラを放つその姿に、会場中の視線が注がれた。

【映像】中田花奈、美ボディと笑顔の二重奏

かつては「自分はお荷物だった」と苦悩の言葉を漏らしたこともあった中田。しかし、勝負の3年目となった今期、その評価を自らの腕で完全に覆した。レギュラーシーズンで＋228.4ポイントを叩き出し、個人スコア8位という堂々たる成績をマーク。チーム躍進の原動力として、今や欠かせない主力へと成長を遂げた。

初のポストシーズンでも、強豪雀士たちを相手に一歩も引かない戦いを見せ、心身ともにさらなる自信を深めた。この日の入場シーンでも、かつての緊張感はどこへやら、どこか余裕すら感じさせる晴れやかな笑みを披露。2nd写真集「掻き立てる」がヒットを記録しているその抜群のスタイルを、誇らしげにユニフォームに包んで颯爽と歩く姿は、まさにスターそのものだった。

ファンからは「かなりん最高！」「いい笑顔」「余裕の笑み」「成長のスピード違反」「中田花奈の伸び代すごいな」と、その劇的な成長と変わらぬ美貌に絶賛のコメントが集まった。「お荷物」から「救世主」へ。自らの物語を書き換えた中田が会場を華やかに、そして力強く彩った。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

