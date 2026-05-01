【ソウル＝藤原聖大】韓国統一省が、北朝鮮の呼称を従来の「北韓」から正式国名「朝鮮民主主義人民共和国」や略称「朝鮮」に変更する検討を始めた。

北朝鮮は２０２３年から「韓国」「大韓民国」と呼んでおり、統一省は北側の立場を尊重し、南北対話の再開を模索する考えとみられる。

統一省 議論開始

鄭東泳（チョンドンヨン）統一相は３月、統一省などが開催した会議で、南北関係を「韓朝関係」と公式の場で初めて言及した。１月には「李在明（イジェミョン）政権は朝鮮民主主義人民共和国の体制を尊重する」とも述べている。統一省は、鄭氏の発言を「公論化のきっかけ」と位置づけ、議論を始める見通しだ。

ただ、韓国憲法３条は「大韓民国の領土は朝鮮半島とその付属の島嶼（とうしょ）とする」と規定する。「南北基本合意書」（１９９１年１２月署名）では、南北関係は「統一を志向する過程で暫定的に形成される特殊な関係」で、国家間の関係ではないと定めた。そのため、韓国は伝統的に北朝鮮を「北韓」、北朝鮮は韓国を「南朝鮮」と呼んできた。

呼称の変更は、韓国の基本姿勢である統一政策を放棄し、南北は敵対する別国家だとする北朝鮮の「二つの国家論」に同調する結果を招く可能性もある。