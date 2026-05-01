◇ア・リーグ アストロズ11−5オリオールズ（2026年4月30日 ボルチモア）

アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（28）が4月30日（日本時間5月1日）、敵地でのオリオールズとのダブルヘッダー第2戦に「2番・DH」で先発出場。12号ソロを放ち、本塁打王争いでトップタイに浮上した。

5−0で迎えた2回の第2打席で相手先発・ヤングの初球、高め直球を振り抜き、中堅右に12号ソロを放り込んで追加点を奪った。12本はヤンキース・ジャッジ、ホワイトソックス・村上宗隆と並びメジャートップタイとなった。

アストロズは15安打で11点を奪い、第2戦に勝利した。

キューバ出身のアルバレスは国内リーグでプレー後、亡命。2016年にドジャースとマイナー契約。1試合もド軍傘下でプレーしないまま、同年夏にアストロズにトレード移籍した。後に米メディアがド軍のフリードマン編成部長に「後悔すべきトレードの一つ」と指摘している。

19年にアストロズでメジャーデビューし、同年は87試合で27本塁打を放つなど、圧倒的なパワーを披露し、新人王を獲得。20年はコロナ罹患や膝のケガもあり出場2試合にとどまったが、21年以降、24年まで4年連続30本塁打をマークした。22年には指名打者部門でシルバースラッガー賞を獲得している。昨季は右手の負傷や足首の故障もあり、出場48試合にとどまり、6本塁打だった。