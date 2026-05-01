エア・ウォーター<4088.T>は急落。東京証券取引所が４月３０日、同社株を特別注意銘柄に指定すると発表した。経営トップを含む一部の経営陣の関与のもとで不適切な会計処理が行われていた問題を巡り、企業行動規範の遵守すべき事項（業務の適正を確保するために必要な体制整備）の規定に違反したと認められ、かつ内部管理体制について改善の必要性が高いと認められるため。あわせて上場契約違約金９１２０万円の支払いを求めるという。



これを受け、会社側は５月１日朝方にコメントを開示。企業風土やガバナンスなどの「抜本的な見直しと強化」を経営の最優先課題として進めるとした上で、「再発防止策の着実な実行」と「進捗状況の適切な開示」を通じて信頼回復に全力を尽くしていく考えを示した。



出所：MINKABU PRESS