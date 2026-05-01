Ｍ＆Ａキャピが異彩高で戻り高値ブレイク、１～３月期営業３．４倍増益受け物色人気に

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ<6080.T>が寄り後に異彩を放つ上げ足で大陽線を示現、４月１６日の直近戻り高値３４６５円をブレイクしトレンド転換を鮮明としている。



中堅・中小企業を主要顧客にＭ＆Ａの仲介サービスを展開、事業承継ニーズを捉え足もとの業績は好調を極めている。４月３０日取引終了後、２６年９月期上期（２５年１０月～２６年３月）決算を発表、売上高は前年同期比１７％増の１３４億４７００万円、営業利益は同２０％増の５２億円と大幅な伸びを達成。特に１～３月期でみると売上高が前年同期比８２％増、営業利益は同３．４倍と変化率が際立つ。中堅・中小企業のＭ＆Ａ案件数は増勢傾向を強めており、国内企業の事業承継に対する需要の高まりを裏付けている。



出所：MINKABU PRESS