マックス<6454.T>は急反発し、上場来高値を更新した。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１０５５億円（前期比５．９％増）、営業利益予想は１８８億円（同７．０％増）とした。期末一括配当予想は４０円とし、２６年４月１日の１株につき４株の割合での株式分割後ベースで実質３円の増額となる。同時に取得総数４００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．２２％）、取得総額７１億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、これらを好感した買いが集まっている。今期は国内外で鉄筋結束機事業を中心とした事業拡大を継続するインダストリアル機器部門が成長を牽引する。



２６年３月期は売上高が９９６億７００万円（前の期比８．５％増）、営業利益が１７５億７１００万円（同２１．４％増）だった。インダストリアル機器部門の海外機工品事業は建設現場の人手不足による機械化需要の高まりやプロモーションの実施などにより、欧米で鉄筋結束機と消耗品の販売が大きく伸びた。自社株買いについては取得期間を５月１日から１２月３１日までとし、自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を含む市場買い付けで行う。



出所：MINKABU PRESS