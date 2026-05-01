ウエストホールディングス<1407.T>は再生可能エネルギー大手。太陽光発電の設置、保守を軸に、系統用蓄電所の開発や省エネサービス、電力小売りと手広く手掛ける。中東情勢を受けて石油、天然ガスなど化石燃料に依存することのリスクが浮き彫りとなり、エネルギーの多角化が求められるなか、その一つとして再生可能エネに期待する見方もある。同社の活躍に期待したい。



業績面では、２６年８月期通期は営業利益を前期比３１．６％増の１１３億７６００万円と予想。２期ぶりに過去最高益を更新する見通しだ。上期実績（１３億１００万円）の進捗率は低いが、これは約４００件の発電所の引き渡しが第３四半期以降にずれ込んだ影響によるもので、会社側では通期計画を据え置くとしている。４月の上期決算発表以降、株価は急速に上げ足を強めている。（イ）



出所：MINKABU PRESS