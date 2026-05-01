ＪＲ四国によりますと、５月１日（金）は海上での強風が予想されるため、以下の線区にて列車の計画運休を実施する予定だということです。

この影響で、列車に遅れや編成変更等が発生する可能性があります。

瀬戸大橋線（児島駅～宇多津駅間）瀬戸大橋線では、５月１日（金）昼頃から夕方頃にかけて、強風が予想されるため、以下の列車の運転を計画運休します。

【快速マリンライナー】

（下り）

▶ マリンライナー２７号からマリンライナー５５号 まで 児島駅～高松駅間 部分運休

（上り）

▶ マリンライナー２８号からマリンライナー５６号 まで 高松駅～児島駅間 部分運休

【特急しおかぜ（下り）】

▶ しおかぜ１１号からしおかぜ１９号まで 岡山駅～宇多津駅間 部分運休

▶ しおかぜ２１号、しおかぜ２３号については 岡山駅～多度津駅間 部分運休

（上り）

▶ しおかぜ１４号からしおかぜ２６号まで 宇多津駅～岡山駅間 部分運休

※上記列車は高松駅～松山駅間で運転します。なお、一部列車ではお乗り換えが発生する場合があります。

【特急南風（下り）】

▶ 南風９号から南風２１号まで 岡山駅～多度津駅間 部分運休

（上り）

▶ 南風１０号から南風２２号まで 多度津駅～岡山駅間 部分運休

瀬戸大橋アンパンマントロッコ全便運休となります。