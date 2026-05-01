「天才だな」「完璧すぎた」29歳日本代表がECL準決勝で決めた華麗なハーフボレー弾に驚嘆の声！「こういうの抜群に上手いよなぁ」

「天才だな」「完璧すぎた」29歳日本代表がECL準決勝で決めた華麗なハーフボレー弾に驚嘆の声！「こういうの抜群に上手いよなぁ」