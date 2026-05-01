「天才だな」「完璧すぎた」29歳日本代表がECL準決勝で決めた華麗なハーフボレー弾に驚嘆の声！「こういうの抜群に上手いよなぁ」
現地４月30日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）準決勝第１レグで、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがウクライナの強豪シャフタールとポーランドのクラフクで対戦。３−１で快勝を飾った。
この試合に先発した鎌田が、待望の今季初ゴールを決める。１−１で迎えた58分、ロングスローのこぼれ球を左足のハーフボレーで捉え、見事にネット揺らしてみせた。
この華麗な決勝弾に、インターネット上では次のような声が上がった。
「ボレーやばすぎ」
「天才だな」
「極上のシルクを撫でるような滑らかさだったな」
「抑えて打つの上手いなぁ」
「いやうますぎやろ！ よく収められるよな、あのボール！」
「あのハーフボレーは完璧すぎた」
「素晴らしいゴール！」
「こういうの抜群に上手いよなぁ、オシャレテクたくさん持ってる」
「技ありの一撃で試合決めるのかっこよすぎる」
さらに85分には、見事なスルーパスでヨルゲン・ストランド・ラーセンが決めた３点目をアシスト。29歳の日本代表MFが欧州の舞台で躍動した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地の鮮烈ハーフボレー弾
この試合に先発した鎌田が、待望の今季初ゴールを決める。１−１で迎えた58分、ロングスローのこぼれ球を左足のハーフボレーで捉え、見事にネット揺らしてみせた。
この華麗な決勝弾に、インターネット上では次のような声が上がった。
「ボレーやばすぎ」
「天才だな」
「極上のシルクを撫でるような滑らかさだったな」
「抑えて打つの上手いなぁ」
「いやうますぎやろ！ よく収められるよな、あのボール！」
「あのハーフボレーは完璧すぎた」
「素晴らしいゴール！」
「こういうの抜群に上手いよなぁ、オシャレテクたくさん持ってる」
「技ありの一撃で試合決めるのかっこよすぎる」
さらに85分には、見事なスルーパスでヨルゲン・ストランド・ラーセンが決めた３点目をアシスト。29歳の日本代表MFが欧州の舞台で躍動した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地の鮮烈ハーフボレー弾