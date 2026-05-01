1日10時現在の日経平均株価は前日比232.53円（0.39％）高の5万9517.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は428、値下がりは1099、変わらずは41と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を331.87円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が115.85円、豊田通商 <8015>が59.54円、ダイキン <6367>が36.04円、中外薬 <4519>が35.80円と続く。



マイナス寄与度は45.05円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が44.5円、キオクシア <285A>が26.52円、フジクラ <5803>が22.33円、レーザーテク <6920>が22.12円と続いている。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は空運で、以下、陸運、金属製品、機械と続く。値下がり上位には鉱業、石油・石炭、証券・商品が並んでいる。



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