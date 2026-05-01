香ばしさ広がる新名所！ ヤムヤムクリエイツ「BAKED MIC ＆ BRULEE BAKERY」

記事ポイント 東大阪市にスイーツ×ブリュレベーカリー専門店が2026年5月17日にリニューアルオープンしますブリュレシュークリームやブリュレクロワッサンに加え、クロワッサン生地のベーグルやタルトが登場しますスイーツ系からお惣菜系まで、併設キッチンで仕上げる出来たて商品をテイクアウトで楽しめます 東大阪市にスイーツ×ブリュレベーカリー専門店が2026年5月17日にリニューアルオープンしますブリュレシュークリームやブリュレクロワッサンに加え、クロワッサン生地のベーグルやタルトが登場しますスイーツ系からお惣菜系まで、併設キッチンで仕上げる出来たて商品をテイクアウトで楽しめます

ヤムヤムクリエイツが、大阪府東大阪市の本社スイーツ・ラボ店を「BAKED MAGIC ＆ BRULEE BAKERY」としてリニューアルオープンします。

洋菓子店とクロワッサン専門店の技術を重ねた、香ばしいブリュレベーカリーを楽しめる新店舗です。

ヤムヤムクリエイツ「BAKED MAGIC ＆ BRULEE BAKERY」





店舗名：スイーツ×ブリュレベーカリー専門店 BAKED MAGIC ＆ BRULEE BAKERY開店日：2026年5月17日(日)リニューアルオープン所在地：大阪府東大阪市長田東4-1-44アクセス：大阪メトロ中央線「長田」駅 3番口から徒歩8分営業時間：11:00〜19:00 ※無くなり次第終了定休日：12月31日、1月1日、1月2日のみ席数：なし、テイクアウトのみURL：http://yumyumcreates.com

「BAKED MAGIC ＆ BRULEE BAKERY」は、シュークリーム専門店「ベイクドマジック」とカリカリクロワッサン専門店「CARI DE CRO(カリクロ)」を展開するヤムヤムクリエイツの新しい専門店です。

売場には、艶のある焼き色をまとったクロワッサンや丸いベーカリー、惣菜をのせたタルトが並び、甘いものを選ぶ時間と食事用のパンを選ぶ時間がひとつにつながります。

今回のリニューアルは「次世代のお客様にも楽しんでいただけるスイーツ×ブリュレベーカリーの新世界」がテーマです。

日常の買い物に合わせたテイクアウトから、自分へのご褒美に選ぶ甘い一品まで、東大阪の町のパン屋さんとして使いやすい品ぞろえです。

ブリュレの看板商品





看板商品には、生地の表面を2種類の砂糖でカリカリに炙るブリュレシュークリームやブリュレクロワッサンがそろいます。

バーナーで焦がした砂糖の薄い層が表面に重なり、ひと口目に香ばしい甘さと軽い歯ざわりが広がります。

仕事帰りや週末の手土産に持ち帰ると、いつものシュークリームやクロワッサンに焼きたて菓子の特別感を添えられます。

クロワッサン生地のスイーツ





新たなラインアップとして、クロワッサン生地で作ったベーグル、エッグタルト、チーズタルトが登場します。

丸く焼き上げたベーグルや、クリーム色のフィリングを包んだタルトは、層のある生地の軽さと焼き菓子らしい満足感を一度に楽しめます。

朝食に甘いパンを添える日や、午後のコーヒータイムに小さなタルトを選ぶ日にも合わせやすいスイーツです。

ブリュレ生ドーナツ





ブリオッシュ生地にバナナを練り込んだ「ブリュレ生ドーナツ」も販売されます。

天板いっぱいに並ぶ丸い生地の上面には砂糖がまぶされ、バーナーで焦がした表面がつややかな焼き色を帯びます。

バナナのやさしい甘みとブリュレの香ばしさが重なり、家で過ごす夜のおやつにも満足感を添える一品です。

お惣菜ベーカリー





同社初の取り組みとして、お惣菜ベーカリーも多数用意されます。

クロワッサンタルトには、ホワイトベーコングラタンやトマト＆チーズグラタンがのり、こんがりした縁の中にクリーミーな具材や赤いトマトの彩りが重なります。

ランチ用に買い足すパンや、夕食前に家族で分ける軽食としても選びやすく、甘いスイーツだけでは終わらない店づくりです。

焼きたてを届けるキッチン





店舗では「焼きたて・作りたて」をキーワードに、併設する製造キッチンから出来たての商品を販売します。

湯種製法で作ったソフトフランスは、ふっくらした白い内側と香ばしい皮のコントラストがあり、食卓のパンとして日常に取り入れやすい仕上がりです。

毎日の焼き立ての香ばしさと甘い香りが店頭に広がり、東大阪での買い物時間に小さなワクワクを加えます。

スイーツとパンを横断するラインアップが、日常の手土産や食卓の一品に新しい選択肢を広げます。

ヤムヤムクリエイツ「BAKED MAGIC ＆ BRULEE BAKERY」の紹介でした。

よくある質問

Q. 店内で飲食できますか

A. 席数はなく、販売形態はテイクアウトのみです。

Q. 商品はいつまで購入できますか

A. 営業時間は11:00から19:00までで、商品は無くなり次第終了です。

Q. 運営会社はどの会社ですか

A. 菓子・パンの製造、販売を行うヤムヤムクリエイツが運営します。

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