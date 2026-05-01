観光判断を支える一枚資料！ DATALE「おきなわ観光地域カルテ」

記事ポイント DATALEがOCVB「おきなわ観光地域カルテ」にPDFサマリー版とAI分析自動化機能を開発します。任意の地域・期間をA3形式のサマリーレポートとして出力し、会議や施策検討に活用できます。AI分析自動化機能はOCVB内部向けで、人流データや天候などを取り込み、解説コラム作成を支援します。 DATALEがOCVB「おきなわ観光地域カルテ」にPDFサマリー版とAI分析自動化機能を開発します。任意の地域・期間をA3形式のサマリーレポートとして出力し、会議や施策検討に活用できます。AI分析自動化機能はOCVB内部向けで、人流データや天候などを取り込み、解説コラム作成を支援します。

沖縄県那覇市のデータ活用支援企業・DATALEが、沖縄観光コンベンションビューローが提供する「おきなわ観光地域カルテ」に新機能を開発します。

地域ごとの観光データを持ち出しやすいPDFレポートと、分析コメント作成を支えるAI機能により、自治体や観光協会、地域DMOの実務を後押しします。

DATALE「おきなわ観光地域カルテ」





開発企業：株式会社DATALE提供主体：一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー対象サービス：おきなわ観光地域カルテ実装機能：PDFサマリー版、AIによる分析自動化機能PDF形式：A3形式PDFサマリー版URL：https://areakarte.ocvb.or.jp/karte/download

「おきなわ観光地域カルテ」は、沖縄の地域別観光動向を共通言語として可視化するデータ基盤です。

今回の開発では、画面上で見るデータを、会議室や庁内説明、観光協会の打ち合わせで共有しやすい資料へ変換できるようになります。

観光客の動きや地域の特徴を同じ資料で見ながら話し合えるため、感覚だけに頼らない施策検討や合意形成につながります。

PDFサマリー版





出力内容：おきなわ観光地域カルテ内の各種データ指定条件：任意の地域・期間利用方法：印刷、メール添付、保存主な用途：関係者説明、会議、施策検討

PDFサマリー版は、任意の地域と期間を選び、観光データをA3形式のサマリーレポートとして出力できる機能です。

スポット間の行動分析を示すレポートには、地図やグラフ、数値がまとまって配置され、観光客がどの場所を行き来しているかを一枚で把握しやすくなっています。

印刷した紙を会議テーブルに広げたり、メールに添付して事前共有したりできるため、現場での説明や施策案の比較が進めやすくなります。

継続して保存したレポートは、季節や年度ごとの変化を見返す資料として残り、地域の観光づくりを長期的に見直す手がかりになります。

AI分析自動化





対象：OCVB内部向け分析支援機能活用データ：人流データ、入域観光客数、イベント、天候など支援内容：分析コメント、コラム原案の生成目的：分析業務と情報発信の効率化

AI分析自動化機能は、OCVB内部向けに実装された分析支援機能です。

人流データや入域観光客数に加え、イベントや天候などの情報をAIが取り込み、来訪や宿泊動向の特徴を読み解きます。

「おきなわ観光地域カルテ」で毎月公開している解説コラムの作成プロセスでは、分析コメントやコラム原案の生成を支援します。

分析担当者が蓄積してきた観点やナレッジも反映するため、数字の羅列ではなく、実務で使いやすい示唆づくりにつながります。

担当者は定型的な整理にかかる工数を抑え、観光動向の背景や次の施策につながる深い考察に時間を使いやすくなります。

使われるデータ基盤

DATALEは今回の開発を、単なる作業自動化ではなく、データから意思決定につなげる分析の自動化として位置づけています。

自治体や観光協会、地域DMOが同じデータをもとに話し合うことで、観光地経営に必要な現状把握や施策検討が進めやすくなります。

DATALEは今後も、誰にとっても理解しやすく活用しやすい分析基盤の高度化を進め、社会課題解決への貢献を目指します。

DATALEが開発した「おきなわ観光地域カルテ」の新機能の紹介でした。

よくある質問

Q. おきなわ観光地域カルテは何を可視化するサービスですか

A. 沖縄の県全体や地域ごとの観光動向を可視化するサービスです。

Q. PDFサマリー版はどのような場面で使われますか

A. 関係者説明、会議、報告資料、施策検討などで使われます。

Q. AI分析自動化機能は一般利用者向けですか

A. 現段階ではOCVB内部向けの分析支援機能です。

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