赤い魚に宿る発見の物語！ 鹿児島大学「Priacanthus starnesi（アカネキントキ）」

記事ポイント 鹿児島大学の研究チームが、標準和名「アカネキントキ」と呼ばれてきた魚を新種として記載します。学名は「Priacanthus starnesi」で、W. C. Starnes氏への敬意を込めて命名されます。研究成果は日本魚類学会の英文誌「Ichthyological Research」で2026年4月16日に公開されました。 鹿児島大学の研究チームが、標準和名「アカネキントキ」と呼ばれてきた魚を新種として記載します。学名は「Priacanthus starnesi」で、W. C. Starnes氏への敬意を込めて命名されます。研究成果は日本魚類学会の英文誌「Ichthyological Research」で2026年4月16日に公開されました。

鹿児島大学総合研究博物館と大学院連合農学研究科の研究チームが、西太平洋に生息するキントキダイ科キントキダイ属魚類の新種記載を発表します。

これまで「アカネキントキ」と呼ばれてきた魚に、学名「Priacanthus starnesi（プリアカンサス スターネスアイ）」が与えられます。

鹿児島大学「Priacanthus starnesi（アカネキントキ）」





発表機関：国立大学法人鹿児島大学研究機関：鹿児島大学総合研究博物館、大学院連合農学研究科標準和名：アカネキントキ学名：Priacanthus starnesi掲載誌：Ichthyological Research公開日：2026年4月16日DOI：

「Priacanthus starnesi」は、これまでインド洋に生息する近縁種「Priacanthus blochii」と同じ種として扱われてきた魚です。

赤みのある体と大きな目をもつキントキダイ属の魚が、標本の形と遺伝子の両面から見直され、西太平洋に広がる独立した新種として位置づけられます。

鹿児島県産を含む標本の分析により、身近な海の生きものにも未整理の発見が残っていることを伝える研究成果です。

新種記載のポイント

研究チームは、鹿児島県産をはじめとする西太平洋各地の標本と、インド洋産の標本を詳細に比較します。

鱗の枚数やひれの形などの形態に加え、遺伝子の塩基配列にも明確な違いが見つかります。

この結果により、標準和名アカネキントキとされていたキントキダイ属魚類は「Priacanthus starnesi」として新種記載されます。

名前に込められた敬意

学名の「starnesi」は、キントキダイ科魚類の分類学的研究に大きく貢献したW. C. Starnes氏に由来します。

研究の蓄積を受け継ぐ名前が付けられたことで、分類学の歴史と新しい発見がひとつの魚名に重なります。

標準和名には、これまで親しまれてきた「アカネキントキ」がそのまま用いられます。

生息環境と分布

「Priacanthus starnesi」は、水深100m以浅のサンゴ礁域や岩礁域に生息しています。

分布は日本からサモアにかけての西太平洋に広がり、国内では京都府から奄美大島にかけて確認されています。

鹿児島県内では、甑島列島、薩摩半島西岸、鹿児島湾、大隅半島東岸、奄美大島から記録されています。

標本と掲載論文

新種記載に使用されたタイプシリーズは、鹿児島大学総合研究博物館、和歌山県立自然史博物館、国外の4研究機関に所蔵されています。

論文名は「A new species of Priacanthus from the western Pacific Ocean, with a redescription of Priacanthus blochii Bleeker 1853 (Perciformes: Priacanthidae)」です。

著者はShintaro Hashimoto氏とHiroyuki Motomura氏で、日本魚類学会が発行する英文誌に掲載されます。

西太平洋で見られてきた赤いキントキダイ属魚類が、新種として正式に記載されます。

標本の比較と遺伝子解析が、海の生きものの名前と分布をより正確に整理します。

鹿児島大学「Priacanthus starnesi（アカネキントキ）」の紹介でした。

よくある質問

Q. Priacanthus blochiiとの違いは何ですか

A. 鱗の枚数やひれの形などの形態と、遺伝子の塩基配列に明確な違いがあります。

Q. 研究成果はどの媒体で公開されましたか

A. 日本魚類学会が発行する英文誌「Ichthyological Research」で公開されます。

Q. 国内ではどの地域で確認されていますか

A. 京都府から奄美大島にかけて確認されています。

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