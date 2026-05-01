モデルの永岡怜子（38）が30日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。「ご利益がありそうなお写真達」と題し、大自然の中でのグラビアショットを投稿した。

「沢、滝、崖。色々なところで撮影してきましたね。。。」と振り返り、光が差し込む森の中の沢で、白い布1枚で曲線美ボディーのシルエットがあらわとなるショットをアップ。「グラビアオタクなので滝や台風の中での撮影を希望しているのは私です ゆくゆくは雪の中、水の中、最期は宇宙でも撮りたい。。。」と透け感のあるロングワンピース姿で滝の前に立った幻想的なショットなども公開した。

さらに、水辺でサワガニを手に太ももを大胆に露出して過ごすショットや、崖の上で暴風の中で撮影する動画などもアップし、「暴風の中でも一瞬を切り取ってくださるカメラマン様、過酷な環境下での撮影をOKしてくださり より良い作品になるようフォローしてくださるスタッフ様方に本当に感謝。。。」と思いを記した。

ファンやフォロワーからも「女神降臨」「神々しいです」「妖精」「幻想的」「御利益間違いなしのNICEショット」「うっとりドキドキてんこ盛り」「可愛くて美しくてセクシー」「綺麗な背中」などのコメントが寄せられている。

永岡は埼玉県出身。10年に芸能界デビュー。18年に1st写真集「anemone」を発売。女優としても19年の映画「グラグラ」で初主演。20年3月に鍼灸（しんきゅう）師の資格取得を発表。同月に写真集「Period」発売後、引退を宣言して鍼灸師に。22年3月に復活し、4冊目の写真集「それから」を発売。23年11月にYouTubeチャンネル「怜子さんはお酒が好き」を開設。25年4月にも写真集「したたる」を発売。趣味は人体・女体の研究、ひとり飲み、競輪。特技は美容鍼灸、東洋医学的体質診断。身長158センチ。スリーサイズはB88−W58−H88センチ。バストはGカップ。血液型O。