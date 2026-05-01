川島如恵留、Travis Japan“10日間の夏休み”を計画 『Travis Japan Summer Vacation!!』メンバー愛感じる特別映像が公開
7人組グループ・Travis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりディズニープラスにて独占配信となる。（※全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新）。配信開始となるきょう、“10日間の夏休み”を企画した、川島如恵留のメンバー愛がうかがえる特別映像「如恵留編」が解禁された。
【撮り下ろし写真】“賛成！”ポーズで一致団結するTravis Japan
Travis Japanは、宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、七五三掛龍也（Shime）、川島如恵留（Noel）、吉澤閑也（Shizu）、松田元太（Genta）、松倉海斗（Machu）の7人で構成。番組では、日々多忙を極める7人が、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着する。
グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2Teamに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。
今回解禁された映像は、川島が一人アメリカの南西部を旅しながら、10日間にも及ぶTravis Japanの夏休みプランを練る姿を捉えた特別映像。「また1つ大きな夢がかなった」――そう語る川島は、実際に現地で車を走らせ、各地を回りながら、Travis Japanの“成長”そして、“絆を深める旅”をテーマに夏休みのプランを計画する。
それぞれのメンバーの性格や好みにも想いをめぐらせながら、川島は6人をAとBの2 Teamに分け、彼らにとっての原点の地アメリカ・ロサンゼルスへと向かう旅のプランを作り上げた。川島が“考えに考えぬいた”というメンバーは、Team A（Chaka、Umi、Shizu）・Team B（Shime、Genta、Machu）という組み合わせ。
Team Aはキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅。そして、Team Bは、アメリカの歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅のプランが完成した。
そして、旅に出かける当日、川島は“みんなで集まった時に、一番いい思い出を作りたい！”という想いをメンバーに打ち明け、自身はTeam A・Team Bが集合する街「セドナ」で待っていることを告げる。
映像には、「全力を尽くします！メンバーのために」と、グループへの愛情そして、メンバーへの熱い想いをにじませながら、7人でのディナーを準備している川島の姿も登場。最後には「これはきっと、みんなが楽しんでくれる、きっと何かを得る旅になる――」という川島の言葉で締めくくられている。果たして、川島はこの夏休みにどんな思いを込めたのか。川島が練りに練ったこの旅のプランで、Travis Japanの7人がどんな事を体験し、どんなことを感じるのか。
Travis Japanは、宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、七五三掛龍也（Shime）、川島如恵留（Noel）、吉澤閑也（Shizu）、松田元太（Genta）、松倉海斗（Machu）の7人で構成。番組では、日々多忙を極める7人が、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着する。
グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2Teamに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。
今回解禁された映像は、川島が一人アメリカの南西部を旅しながら、10日間にも及ぶTravis Japanの夏休みプランを練る姿を捉えた特別映像。「また1つ大きな夢がかなった」――そう語る川島は、実際に現地で車を走らせ、各地を回りながら、Travis Japanの“成長”そして、“絆を深める旅”をテーマに夏休みのプランを計画する。
それぞれのメンバーの性格や好みにも想いをめぐらせながら、川島は6人をAとBの2 Teamに分け、彼らにとっての原点の地アメリカ・ロサンゼルスへと向かう旅のプランを作り上げた。川島が“考えに考えぬいた”というメンバーは、Team A（Chaka、Umi、Shizu）・Team B（Shime、Genta、Machu）という組み合わせ。
Team Aはキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅。そして、Team Bは、アメリカの歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅のプランが完成した。
そして、旅に出かける当日、川島は“みんなで集まった時に、一番いい思い出を作りたい！”という想いをメンバーに打ち明け、自身はTeam A・Team Bが集合する街「セドナ」で待っていることを告げる。
映像には、「全力を尽くします！メンバーのために」と、グループへの愛情そして、メンバーへの熱い想いをにじませながら、7人でのディナーを準備している川島の姿も登場。最後には「これはきっと、みんなが楽しんでくれる、きっと何かを得る旅になる――」という川島の言葉で締めくくられている。果たして、川島はこの夏休みにどんな思いを込めたのか。川島が練りに練ったこの旅のプランで、Travis Japanの7人がどんな事を体験し、どんなことを感じるのか。