『パンチドランク・ウーマン』“続編”キーマン・沢村玲＆大倉空人、コメント到着「篠原涼子さんには現場で」
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演するHulu独占配信ドラマ『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』Season2が、全話配信されている。それに合わせ、主人公・冬木こずえ（篠原）の協力者を演じた沢村玲、大倉空人がコメントを寄せた。
【場面写真】最後の決断には反響…正義感あふれる大倉空人
今作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇の続編。刑務官・こずえが、ジェシー演じる殺人犯・日下怜治を救うため、脱獄計画を進める。最新テクノロジーを備えた刑務所 「スマートプリズン」を舞台に、緻密に仕掛けた嘘と罠を武器に、刑務官や凶悪犯、そして刑事たちとの危険な駆け引きを繰り広げる。
こずえは外部協力者として内村優（沢村玲）や冤罪を憎む若手刑務官・白戸蓮（大倉空人）を味方につけ、地下の防空壕を使った脱獄計画を進める。2人は、こずえと怜治のラストチャンスを託された重要人物。優は心情の揺れとともに行動力にも大きな変化を見せ、“影の主役”と称されるほど圧倒的な存在感を放った。さらに、白戸が最終話で下した決断をめぐっては、視聴者の間で賛否や考察の声が相次いだ。
波乱に満ちた展開のSeason2で、大きな役割を担った沢村と大倉から本作を振り返るコメントが到着。あわせて、それぞれ2人の思惑がにじむ新場面写真も公開された。
【コメント全文】
■沢村玲
Season2では、優は外の世界で、自分の心情や装いも含めて女性らしくいられることに喜びを感じていたと思います。こずえと怜治のために危ない橋を何度も渡りながら、誰かを支えられているという実感も、どこかで持っていたのではないでしょうか。
シーズン通して見どころはたくさんありますが、優に注目するなら、バーのシーンでの初登場時のビジュアルや、最終話で見せる心の揺れにも注目していただきたいです。細かな表情やしぐさにも目を向けながら、人間ドラマとして楽しんでもらえたらうれしいです。
■大倉空人
実は個人的に、これまで犯人役を演じることが多くて（笑）、いつか正義感の強い役に挑戦してみたいと思っていたこともあり、純粋な正義感を持って職務をまっとうする刑務官・白戸蓮を演じることができて、とても光栄でした。
現場では非常に緊張していたのですが、篠原涼子さんには現場でとてもフレンドリーに接してくださってありがたかったです。こずえが怜治をどう脱獄させようかと奮闘する場面は、大きな見どころのひとつだと思います。ぜひ注目してご覧ください。
【場面写真】最後の決断には反響…正義感あふれる大倉空人
今作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇の続編。刑務官・こずえが、ジェシー演じる殺人犯・日下怜治を救うため、脱獄計画を進める。最新テクノロジーを備えた刑務所 「スマートプリズン」を舞台に、緻密に仕掛けた嘘と罠を武器に、刑務官や凶悪犯、そして刑事たちとの危険な駆け引きを繰り広げる。
波乱に満ちた展開のSeason2で、大きな役割を担った沢村と大倉から本作を振り返るコメントが到着。あわせて、それぞれ2人の思惑がにじむ新場面写真も公開された。
【コメント全文】
■沢村玲
Season2では、優は外の世界で、自分の心情や装いも含めて女性らしくいられることに喜びを感じていたと思います。こずえと怜治のために危ない橋を何度も渡りながら、誰かを支えられているという実感も、どこかで持っていたのではないでしょうか。
シーズン通して見どころはたくさんありますが、優に注目するなら、バーのシーンでの初登場時のビジュアルや、最終話で見せる心の揺れにも注目していただきたいです。細かな表情やしぐさにも目を向けながら、人間ドラマとして楽しんでもらえたらうれしいです。
■大倉空人
実は個人的に、これまで犯人役を演じることが多くて（笑）、いつか正義感の強い役に挑戦してみたいと思っていたこともあり、純粋な正義感を持って職務をまっとうする刑務官・白戸蓮を演じることができて、とても光栄でした。
現場では非常に緊張していたのですが、篠原涼子さんには現場でとてもフレンドリーに接してくださってありがたかったです。こずえが怜治をどう脱獄させようかと奮闘する場面は、大きな見どころのひとつだと思います。ぜひ注目してご覧ください。