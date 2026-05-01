『コンビニ兄弟』志波樹恵琉役に嵐莉菜 キャラクター紹介（9）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、嵐莉菜が演じる志波樹恵琉を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
嵐莉菜が演じる志波樹恵琉は、志波五兄弟の末っ子。三彦の妹。その美貌に誰もが振り返る天下無敵の美少女。高校を卒業して自分探しの真っただ中。実家は宮崎県で携帯の電波も届かない山奥。将来の不安から兄に相談のため度々門司港にやって来る。おはぎが得意料理。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
嵐莉菜が演じる志波樹恵琉は、志波五兄弟の末っ子。三彦の妹。その美貌に誰もが振り返る天下無敵の美少女。高校を卒業して自分探しの真っただ中。実家は宮崎県で携帯の電波も届かない山奥。将来の不安から兄に相談のため度々門司港にやって来る。おはぎが得意料理。